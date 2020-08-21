Во время пожара в отеле в Испании погиб французский турист

Французский турист погиб во время пожара в гостинице на юге Испании, еще девять человек получили ранения, пытаясь спастись от огня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как люди спасаются от пожара в бутик-отеле Sisu в Пуэрто-Банус в провинции Малага через окна и спускаются вниз с нескольких этажей по фасаду здания.

Понадобилось более трех часов, чтобы потушить бушующее пламя, вспыхнувшее в 6 утра, сообщило агентство гражданской защиты провинции Малага.

Представитель Национальной полиции провинции подтвердил, что единственной жертвой стал француз, проживавший в отеле.

Около 100 гостей и сотрудников были эвакуированы. Также были эвакуированы жители прилегающего здания.

Причина пожара пока остается неизвестной.