Латвія та Естонія запроваджують візові санкції проти посадовців режиму Лукашенка 

Латвія та Естонія запровадять заборону на видачу віз для низки білоруських посадовців, причетних до насильства та фальсифікації виборів.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву оприлюднили міністерства закордонних справ обох країн.

У ній зазначають, що обидві країни вітають підсумки саміту лідерів ЄС, на якому домовилися про спільні санкції проти представників режиму Лукашенка, причетних до фальсифікації виборів і надмірного застосування сили проти мирних протестувальників, та вже підготували власний санкційний список.

"Латвія та Естонія підготували списки білоруських посадовців. Ці санкції передбачатимуть заборону на видачу візи. Двостороннє запровадження санкцій на національному рівні відбудеться до майбутніх санкцій ЄС, згідно з національними процедурами", - заявляють дипломатичні відомства.

Також країни закликають до мирного врегулювання ситуації у Білорусі та наголошують на важливості дотримання головних демократичних принципів.

"Латвія та Естонія продовжать активно працювати над посиленням підтримки громадянського суспільства у Білорусі. Білорусь є та залишиться нашим важливим сусідом, і ми продовжимо підтримувати дружні сусідські відносини з народом Білорусі", - підсумовують у заяві.

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