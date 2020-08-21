Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Мінську люди утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів

Латвія та Естонія запроваджують візові санкції проти посадовців режиму Лукашенка 

Туреччина заявляє про відкриття "найбільшого у своїй історії" газового родовища в Чорному морі

Лукашенко підтвердив, що на "Белтелерадіокомпанії" почали працювати російські журналісти






Латвія та Естонія запроваджують візові санкції проти посадовців режиму Лукашенка 

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:34

Латвія та Естонія запровадять заборону на видачу віз для низки білоруських посадовців, причетних до насильства та фальсифікації виборів.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву оприлюднили міністерства закордонних справ обох країн.

У ній зазначають, що обидві країни вітають підсумки саміту лідерів ЄС, на якому домовилися про спільні санкції проти представників режиму Лукашенка, причетних до фальсифікації виборів і надмірного застосування сили проти мирних протестувальників, та вже підготували власний санкційний список. 

Читайте також
МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"

"Латвія та Естонія підготували списки білоруських посадовців. Ці санкції передбачатимуть заборону на видачу візи. Двостороннє запровадження санкцій на національному рівні відбудеться до майбутніх санкцій ЄС, згідно з національними процедурами", - заявляють дипломатичні відомства.

Також країни закликають до мирного врегулювання ситуації у Білорусі та наголошують на важливості дотримання головних демократичних принципів.

"Латвія та Естонія продовжать активно працювати над посиленням підтримки громадянського суспільства у Білорусі. Білорусь є та залишиться нашим важливим сусідом, і ми продовжимо підтримувати дружні сусідські відносини з народом Білорусі", - підсумовують у заяві. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Латвія Естонія
powered by lun.ua