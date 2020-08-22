Навального отправили на лечение в Германию

Российского оппозиционера Алексея Навального в тяжелом состоянии в субботу отправили на лечение в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Навальный был доставлен в Омский аэропорт на машине скорой помощи через несколько минут после полуночи, а его самолет взлетел через два часа. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что на борту самолета также находилась его жена Юлия.

"Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и впереди еще долгий путь, но по крайней мере первый шаг сделан", - заявила Ярмыш.

Навальный, давний противник президента Владимира Путина и борец с коррупцией, упал в четверг в самолете после того, как выпил чай, который, по мнению его союзников, был отравлен.

Немецкие врачи прилетели эвакуировать 44-летнего Навального по просьбе его жены и союзников, которые заявили, что опасаются, что власть может попытаться скрыть доказательства о том, как он заболел, и больница, где его лечат, плохо оборудована.

Медицинский персонал омской больницы сначала заявил в пятницу, что, хотя состояние Навального за ночь немного улучшилось, он находится в слишком нестабильном состоянии, чтобы его можно было безопасно вывезти из страны. Однако позже российские врачи дали добро на перевозку Навального в Германию.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением предположительно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.