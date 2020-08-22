Заступник держсекретаря США приїде до Литви і РФ говорити про Білорусь – ЗМІ

Заступник держсекретаря США Стівен Бєгун незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Запланована місія заступника держсекретаря Стівена Бєгуна сигналізує про більшу роль США в спробі врегулювати конфлікт.

Відповідаючи на питання про заплановану поїздку Бєгуна, представник Держдепартаменту сказав: "Вданий час немає ніякої поїздки, про яку можна було б оголосити".

Одне з джерел, колишній високопоставлений американський чиновник, повідомив, що Бєгун, як очікується, найближчими днями поїде в Москву і столицю Литви Вільнюс, де зараз перебуває опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.

Сполучені Штати та Європейський Союз засудили вибори у Білорусі через порушення. Держсекретар США Майк Помпео в четвер закликав Лукашенка прийняти міжнародну допомогу у відкритті переговорів з опозицією і в той же час застеріг Росію від втручання.

Друге джерело агентства сказало, що не знає про заплановане послання заступника держсекретаря, але думає, що він буде прагнути запобігти подальшому насильству в Білорусі або російському втручанню.

"Я б припустив, що адміністрація намагатиметься відмовити Москву або від безпосереднього втручання або від використання впливу на Лукашенка , щоб спонукати його до (більш) жорстоких репресій", - сказало джерело.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"