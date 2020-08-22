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Заместитель госсекретаря США приедет в Литву и РФ говорить о Беларуси - СМИ

Суббота, 22 августа 2020, 09:23

Заместитель госсекретаря США Стивен Бегун вскоре посетит Россию и Литву для переговоров по Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Запланированная миссия заместителя госсекретаря Стивена Бегуна сигнализирует о большей роли США в попытке урегулировать конфликт.

Отвечая на вопрос о запланированной поездке Бегуна, представитель Госдепартамента сказал: "в подходящее время нет никакой поездки, о которой можно было бы объявить".

Один из источников, бывший высокопоставленный американский чиновник, сообщил, что Бегун, как ожидается, в ближайшие дни поедет в Москву и столицу Литвы Вильнюс, где сейчас находится оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская.

Соединенные Штаты и Европейский Союз осудили выборы в Беларуси за нарушения. Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал Лукашенко принять международную помощь в открытии переговоров с оппозицией и в то же время предостерег Россию от вмешательства.

Второй источник агентства сказал, что не знает о запланированном послание заместителя госсекретаря, но думает, что он будет стремиться предотвратить дальнейшее насилие в Беларуси или российскому вмешательству.

"Я бы предположил , что администрация будет пытаться отговорить Москву либо от непосредственного вмешательства или от использования влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям", - сказал источник.

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