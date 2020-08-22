"Ми були праві": прем’єр Швеції захищає стратегію країни у боротьбі з коронавірусом

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен каже, що це було правильне рішення не вводити суворі заходи ізоляції - незважаючи на цифри, що показують, що рівень смертності в країні набагато вищий, ніж у її сусідів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На відміну від більшої частини Європи, Швеція не вводила офіційних заборон, не закривала свої школи і не наполягала на тому, щоб жителі носили маски на людях.

До цих пір від COVID-19 померло 5810 шведів - набагато більш високий рівень смертності, ніж у сусідніх Норвегії, Данії та Фінляндії.

Після критики з приводу таких цифр Льовен все одно наполягає, що країна обрала найкращий спосіб боротьби з поширенням вірусу.

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"Стратегію, яку ми прийняли, я вважаю правильною - захистити окремих людей, обмежити поширення інфекції. Те, що обговорювалося найбільше, і те, що ми зробили по-іншому в Швеції, полягало в тому, що ми не закривали школи. Зараз є чимало людей, які вважають, що ми мали рацію" – сказав прем’єр Швеції.

Хоча Швеція в основному покладалася на добровільні заходи соціальної дистанційності, вона обмежила громадські збори і ввела карантин у своїх будинках престарілих, які, як і в багатьох інших країнах, сильно постраждали.

Зараз, у міру ослаблення заходів соціальної дистанції, у багатьох європейських країнах спостерігається зростання числа нових випадків захворювання.

У Швеції в останні тижні спостерігається зниження як кількості інфекцій, так і смертності.