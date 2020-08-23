Ирландский премьер призвал подать в отставку еврокомиссара по торговле

Премьер-министр Ирландии призвал подать в отставку еврокомиссара по вопросам торговли Фила Хогана, через участие в мероприятиях, которые нарушали правила поведения во время пандемии COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Речь идет об ужине в гольф-клубе, на которой присутствовали более 80 человек. Мероприятие было организовано 20 августа, парламентским обществом гольфа Oireachtas Golf Society в отеле Station House в Клифдена в честь 50-летнего юбилея общества. В праздновании приняли участие еврокомиссар по вопросам торговли, министр сельского хозяйства, сенаторы, и судья Верховного суда.

Накануне правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения Covid-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных или неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.

Первым в отставку уже подал министр сельского хозяйства Дара Каллеари. "Я хочу принести искренние извинения общественности, от которой мы требуем очень много в это трудное время. Я также приношу свои извинения и искреннее сожаление моим коллегам по правительству", - заявил министр в ночь на пятницу.

Однако еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган (избран по квоте Ирландии) и судья Верховного суда Саймус Вулф ограничились извинениями, заявив, что организаторы мероприятия заверили в полном соответствии карантинным ограничениям.

Впрочем, в правительстве Ирландии считают, что таких извинений недостаточно. "Председатель правительства и его заместитель разговаривали с комиссаром Хоганом и просили его рассмотреть вопрос своей отставки", - заявили в правительстве.