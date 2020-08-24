В МЗС закликали Білорусь не відкидати дружніх порад
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву МЗС Білорусі, закликавши не відкидати "цінних дружніх порад".
Як пише "Європейська правда", відповідь оприлюднила речниця українського МЗС.
"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад.
Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у п’ятницю Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що на місці Александра Лукашенка він дав би згоду на повторні вибори з моніторингом міжнародних спостерігачів.
Після цього офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Білорусі у непростий час хотілося б відчути "якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради" та натякнув, що Україні варто натомість зайнятися своїми внутрішніми проблемами.
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