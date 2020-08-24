В МИД призвали Беларусь не отвергать дружеские советы

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление МИД Беларуси, призвав не отвергать "ценных дружеских советов".

Как пишет "Европейская правда", ответ обнародовала спикер украинского МИД.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов.

Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что на месте Александра Лукашенко он дал бы согласие на повторные выборы с мониторингом международных наблюдателей.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы" и намекнул, что Украине следует вместо этого заняться своими внутренними проблемами.

Читайте также: От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко.