Німеччина обіцяє продовжити підтримку територіальної цілісності України

Німеччина продовжить і надалі підтримувати збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму вітанні президенту України Володимиру Зеленському до Дня незалежності України, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні.

"Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни. При цьому він підкреслює: Крим залишається частиною України", - цитує посольство президента ФРН.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибуває міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, заплановані його зустрічі з президентом, прем’єром та главою МЗС України.

Як зазначають у посольстві Німеччини, серед ключових питань обговорення буде ситуація на Донбасі та можливості для подальшого прогресу в переговорах у "нормандському форматі".

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