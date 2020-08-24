Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Шеф  дипломатії ЄС – ми не хочемо створювати з Білорусі другу Україну

Іран оприлюднив подробиці збиття лайнера МАУ- було два ракетні удари

Білорусь: учасника протестів знайшли повішеним у лісі

Ірландський прем'єр закликав подати у відставку єврокомісара з торгівлі






Німеччина обіцяє продовжити підтримку територіальної цілісності України

Понеділок, 24 серпня 2020, 10:41

Німеччина продовжить і надалі підтримувати збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму вітанні президенту України Володимиру Зеленському до Дня незалежності України, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні.

"Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни. При цьому він підкреслює: Крим залишається частиною України", -  цитує посольство президента ФРН.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибуває міністр закордонних справ Німеччини  Гайко Маас, заплановані його зустрічі з президентом, прем’єром та главою МЗС України. 

Як зазначають у посольстві Німеччини, серед ключових питань обговорення буде ситуація на Донбасі та можливості для подальшого прогресу в переговорах у "нормандському форматі".

Читайте також: Новий ультиматум для Єрмака: що вимагає Кремль в обмін на тишу на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина МЗС
powered by lun.ua