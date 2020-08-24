США продовжать наполягати, щоб Росія повернула Україні контроль над всією її територією

США продовжать наполягати, щоб Росія повернула Україні контроль над усією її територією у міжнародно визнаних кордонах.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у привітаннях до Дня незалежності від президента США Дональда Трампа та Держдепу.

"Наша підтримка вільної, стійкої та незалежної України залишається непохитною. Ми залишаємося відданими дипломатичним зусиллям задля зупинення триваючої російської агресії на Сході України. Як ми зазначили у Кримській декларації, США не визнає спробу Росії анексувати Крим і продовжуватиме цю політику, доки Росія не передасть Україні повний контроль над всією її територією", - заявляє держсекретар Майк Помпео у вітанні оприлюдненому на сайті Держдепу.

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Він додає, що США продовжать підтримувати українських урядовців та громадянське суспільство, які просувають найважливіші реформи, що сприятимуть економічному зростанню, безпеці та верховенству права.

Дональд Трамп у вітанні, яке оприлюднила пресслужба Офісу президента України, відзначає, що Україна "продовжує сміливо протистояти російській агресії" і що США продовжать непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Він додає, що "аплодує зусиллям України щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією".

"США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців – чи то в уряді, бізнесі, чи у громадянському суспільстві, – чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України", – цитує Дональда Трампа Офіс президента України.