Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму

Шість країн Європи, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС на рік продовжити санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Європейській службі зовнішніх справ.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради і подбають, щоб національні політики відповідали цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, 18 червня 2020 року Рада ЄС своїм рішенням продовжила санкції, вперше запроваджені у 2014 році, ще на рік - до 23 червня 2021 року.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.