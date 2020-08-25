Шесть стран присоединились к продленным санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма

Шесть стран Европы, включая Украину, присоединились к решению Совета ЕС на год продлить санкции, введенные против России в связи с незаконной аннексией Крыма.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Европейской службе внешних действий.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединяются к решению Совета и позаботятся, чтобы национальные политики соответствовали этому решению. ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

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Напомним, 18 июня 2020 года Совет ЕС своим решением продлил санкции, впервые введенные в 2014 году, еще на год - до 23 июня 2021 года.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.