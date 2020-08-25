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Лукашенко звільнив посла, який публічно підтримав протестувальників

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Лукашенко звільнив посла, який публічно підтримав протестувальників

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:27

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, підписав указ про звільнення з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещені, який став першим дипломатом, що публічно підтримав масові протести проти Лукашенка. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка. 

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Лещеня став першим білоруським дипломатом, який публічно виступив з підтримкою протестів у Білорусі.

У середині серпня Лещеня заявив, що солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними демонстраціями, та що його шокували розповіді про катування і побиття громадян.

18 серпня Лещеня подав заяву про відставку, заявивши, що його громадянська позиція не відповідає визначеній Лукашенком політиці. 

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