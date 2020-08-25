Лукашенко уволил посла, который публично поддержал протестующих

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, подписал указ об освобождении от должности посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, который стал первым дипломатом, публично поддержавшим массовые протесты против Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

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Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси.

В середине августа Лещеня заявил, что солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными демонстрациями, и что его шокировали рассказы о пытках и избиении граждан.

18 августа Лещеня подал заявление об отставке, заявив, что его гражданская позиция не соответствует определенной Лукашенко политике.