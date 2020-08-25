На півдні Франції другу добу борються з масштабною лісовою пожежею

На півдні Франції другу добу намагаються загасити лісову пожежу, від якої вигоріли вже близько 500 гектарів лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Пожежа спалахнула вчора у другій половині дня на території муніципалітету Істр, що неподалік від узбережжя Середземного моря. Вогонь почав швидко поширюватися через спеку і пориви вітру до 70 метрів за секунду.

До гасіння залучили понад 1300 пожежників, з близько 300 автомобілями і 11 спеціальними літаками та вертольотами.

🔴 [#Opérations] #FeuxDeForet commune #Istres. 1300 pompiers sur place appuyés par 11 moyens aériens de la @SecCivileFrance et des HBE des #Pompiers13 + 14 colonnes de renfort et @MarinsPompiers. Le feu est toujours actif sur le flanc droit. Près de 500 hectares ont été parcourus pic.twitter.com/D48ggLasnN — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 24, 2020

Частину мешканців зони, куди міг поширитися вогонь, довелося евакуювати, їх тимчасово розмістили у муніципальних приміщеннях.

Легкі травми отримали шестеро пожежників та двоє місцевих мешканців, серед яких вагітна жінка.

На ранок 25 серпня на місці залишаються близько 900 вогнеборців.

Sur les communes de Saint-Mitre-les Remparts et Port-de-Bouc, restez chez vous.

Laissez vos points d'eau accessibles aux #pompiers.

Confinez-vous dans un bâtiment en dur.

Évacuez que si vous en recevez l'ordre.

Suivez les conseils de prévention des #Pompiers13. https://t.co/XghUcd2xMp pic.twitter.com/fzA5DSIdcZ — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 24, 2020

Нагадаємо, на початку місяця через пожежу у цьому ж регіоні біля міста Мартіг евакуювали 2700 людей. Близько півтисячі з них довелося вивозити човнами - вони виявилися заблоковані на узбережжі моря.

Як повідомлялося раніше, цей липень у Франції став найпосушливішим за останні 60 років.