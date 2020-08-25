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На півдні Франції другу добу борються з масштабною лісовою пожежею

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:49

На півдні Франції другу добу намагаються загасити лісову пожежу, від якої вигоріли вже близько 500 гектарів лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Пожежа спалахнула вчора у другій половині дня на території муніципалітету Істр, що неподалік від узбережжя Середземного моря. Вогонь почав швидко поширюватися через спеку і пориви вітру до 70 метрів за секунду.

 

До гасіння залучили понад 1300 пожежників, з близько 300 автомобілями і 11 спеціальними літаками та вертольотами.

Частину мешканців зони, куди міг поширитися вогонь, довелося евакуювати, їх тимчасово розмістили у муніципальних приміщеннях.

Легкі травми отримали шестеро пожежників та двоє місцевих мешканців, серед яких вагітна жінка.

На ранок 25 серпня на місці залишаються близько 900 вогнеборців.

Нагадаємо, на початку місяця через пожежу у цьому ж регіоні біля міста Мартіг евакуювали 2700 людей. Близько півтисячі з них довелося вивозити човнами - вони виявилися заблоковані на узбережжі моря. 

Як повідомлялося раніше, цей липень у Франції став найпосушливішим за останні 60 років.

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