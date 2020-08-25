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На юге Франции вторые сутки борются с масштабным лесным пожаром

Вторник, 25 августа 2020, 10:49

На юге Франции вторые сутки пытаются потушить лесной пожар, от которого выгорели уже около 500 гектаров леса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Пожар вспыхнул вчера во второй половине дня на территории муниципалитета Истр, что недалеко от побережья Средиземного моря. Огонь начал быстро распространяться из-за жары и порывов ветра до 70 метров в секунду.

 

К тушению привлекли более 1300 пожарных, около 300 автомобилей и 11 специальных самолетов и вертолетов.

Часть жителей зоны, куда мог распространиться огонь, пришлось эвакуировать, их временно разместили в муниципальных помещениях.

Легкие травмы получили шесть пожарных и двое местных жителей, среди которых беременная женщина.

Утром 25 августа на месте остаются около 900 пожарных.

В эти выходные на значительной территории региона был объявлен высокий риск пожарной опасности в связи с засухой и сильным ветром.

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