У Чехії депутатка заразилась коронавірусом, ще кілька депутатів – в карантині

У Чехії коронавірус виявили у депутатки парламенту, колишнього міністра оборони Карли Шлехтової.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Шлехтова заявила на своїй сторінці в Facebook, що позитивний тест на COVID-19 був підтверджений у неї Центральним військовим госпіталем в неділю, вона перебуває в ізоляції.

"Оскільки початкові симптоми звичайного болю в горлі з'явилися в п'ятницю, то я пішла на обстеження. Тепер у мене - тобто через чотири дні - температура, сухий кашель, болі в суглобах і м'язах, утруднене дихання, нездужання", - сказала вона.

Депутати востаннє збиралися на позачерговому засіданні минулого тижня, щоб схвалити спеціальний закон, який дозволить людям, поміщеним в карантин, голосувати на жовтневих сенатських і регіональних виборах, а також введення дистанційної освіти в закон про освіту.

У зв’язку з зараженням депутатки Шлехтової, 11 її колегам наказали залишатися в самоізоляції.

Санепідемслужба Праги повідомила, що провела стандартне епідеміологічне розслідування і оцінила всі контакти хворої депутатки.

"Карантин був наказаний для всіх обстежених, так званих епідеміологічно серйозних контактів, тобто 11 осіб, які перебували у безпосередньому контакті з хворою" - повідомили у відомстві.