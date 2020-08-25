В Чехии депутат заразилась коронавирусом, еще несколько депутатов – в карантине

В Чехии коронавирус обнаружили у депутата парламента, бывшего министра обороны Карлы Шлехтовой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Шлехтова заявила на своей странице в Facebook, что положительный тест на COVID-19 был подтвержден в нее Центральным военным госпиталем в воскресенье, она находится в изоляции.

"Поскольку первоначальные симптомы обычной боли в горле появились в пятницу, то я пошла на обследование. Теперь у меня - то есть через четыре дня - температура, сухой кашель, боли в суставах и мышцах, затрудненное дыхание, недомогание", - сказала она.

Депутаты в последний раз собирались на внеочередном заседании на прошлой неделе, чтобы одобрить специальный закон, который позволит людям, помещенным в карантин, голосовать на октябрьских сенатских и региональных выборах, а также введение дистанционного образования в закон Об образовании.

В связи с заражением депутатки Шлехтовой, 11 ее коллегам приказали оставаться в самоизоляции.

Санэпидемслужба Праги сообщила, что провела стандартное эпидемиологическое расследование и оценила все контакты больного депутата.

"Карантин был предписан для всех обследованных, так называемых эпидемиологически серьезных контактов, то есть 11 человек, которые находились в непосредственном контакте с больной" - сообщили в ведомстве.