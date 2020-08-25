Греція, Франція і Кіпр проведуть триденні військові навчання

Греція, Франція і Кіпр проведуть спільні військові навчання у Середземному морі з 26 по 28 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Три французьких винищувачі Rafale і стільки ж грецьких F-16 приземлилися на військовій базі Андреаса Папандреу в кіпрському Пафосі.

Французький фрегат La Fayette також візьме участь у навчаннях, які вступлять у свою заключну фазу в п'ятницю, йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Франція розгортає два винищувачі Rafale та фрегат у східному Середземномор'ї через напругу між Грецією та Туреччиною.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.