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Греция, Франция и Кипр проведут трехдневные военные учения

Вторник, 25 августа 2020, 18:47

Греция, Франция и Кипр проведут совместные военные учения в Средиземном море с 26 по 28 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Три французских истребителя Rafale и столько же греческих F-16 приземлились на военной базе Андреаса Папандреу в кипрском Пафосе.

Французский фрегат La Fayette также примет участие в учениях, которые вступят в свою заключительную фазу в пятницу, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в Восточном Средиземноморье из-за напряжения между Грецией и Турцией.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье вблизи острова Кастеллоризо привели к значительному напряжению в отношениях с Грецией.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллорізо, где Турция хочет осуществлять исследования, входит в ее континентального шельфа. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.

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Греция Франция Кипр Турция
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