Байден обіцяє Україні летальну зброю, якщо переможе на виборах

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, обіцяє надати Україні летальну зброю, якщо переможе на виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у вітанні до Дня незалежності України, оприлюдненому на офіційному сайті.

Джо Байден наголошує, що російська агресія триває шостий рік поспіль і частина території України на Сході та Крим залишаються під незаконною російською окупацією.

Він зазначає, що Україна фактично веде війну "на два фронти": на Сході - проти Росії, та у тилу всередині країни - за верховенство права.

"Як президент, я чітко дам зрозуміти Кремлеві, що Росії час припинити агресію проти України та окупацію. Адміністрація Байдена-Харріс подбає про те, щоб Україна отримувала необхідну економічну та військову підтримку, включно із летальною зброєю.

Водночас, ми будемо заохочувати Україну продовжувати ключові реформи, життєво необхідні для її успіху", - зазначає Джо Байден.

Байден наголошує, що стабільна, незалежна, демократична і процвітаюча Україна - це добре і для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 19 серпня Демократична партія офіційно висунула колишнього віцепрезидента Джо Байдена суперником Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах, які мають відбутися у листопаді 2020 року.

Це третя спроба Байдена потрапити в Білий дім після двох провальних у 1988 і 2008 роках.

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