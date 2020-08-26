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Байден обещает Украине летальное оружие, если победит на выборах

Среда, 26 августа 2020, 11:00

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, предоставит Украине летальное вооружение, если победит на выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в поздравлении ко Дню независимости Украины, обнародованном на официальном сайте.

Джо Байден отмечает, что российская агрессия продолжается шестой год подряд, часть территории Украины на Востоке и Крым остаются под незаконной российской оккупацией.

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Он отмечает, что Украина фактически ведет войну "на два фронта": на Востоке - против России и в тылу внутри страны - за верховенство права.

"Как президент, я четко дам понять Кремлю, что России пора прекратить агрессию против Украины и оккупацию. Администрация Байдена-Харрис позаботится о том, чтобы Украина получала необходимую экономическую и военную поддержку, включая летальное вооружение.

В то же время мы будем поощрять Украину продолжать ключевые реформы, жизненно необходимые для ее успеха", - отмечает Джо Байден.

Байден отмечает, что стабильная, независимая, демократическая и процветающая Украина - это хорошо и для Соединенных Штатов.

Напомним, 19 августа Демократическая партия официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Это третья попытка Байдена попасть в Белый дом после двух провальных в 1988 и 2008 годах.

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