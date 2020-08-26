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Берлін не залишить без відповіді репресії проти опозиції в Білорусі

Середа, 26 серпня 2020, 11:27

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розкритикував арешт двох провідних опозиціонерів у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.

Маас назвав поведінку влади в Мінську "абсолютно неприйнятною" і заявив, що ЄС на це відреагує. 

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"Абсолютно неприпустимо, що членів Координаційної ради арештовують, допитують і залякують", - заявив Маас у Берліні. 

Дипломат нагадав, що у четвер та п'ятницю в Берліні пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де буде обговорюватися ситуація в Білорусі. 

"Ми не залишимо без відповіді серйозні порушення прав людини та основних демократичних принципів", - попередив він.

Як відомо, ЄС вже вирішив запровадити адресні санкції проти винних у фальсифікаціях виборів та жорстоких репресіях проти демонстрантів. Зараз у ЄС узгоджують деталі санкційного списку. 

25 серпня стало відомо про адміністративний арешт на 10 діб двох членів створеної опозицією Координаційної ради.

Раніше у Конституційному суді Білорусі оголосили, що опозиційна Координаційна рада є неконституційною.

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