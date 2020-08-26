Берлин не оставит без ответа репрессии против оппозиции в Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал арест двух ведущих оппозиционеров в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Маас назвал поведение власти в Минске "абсолютно неприемлемым" и заявил, что ЕС на это отреагирует.

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"Абсолютно недопустимо, что членов Координационного совета арестовывают, допрашивают и запугивают", - заявил Маас в Берлине.

Дипломат напомнил, что в четверг и пятницу в Берлине пройдет встреча министров иностранных дел ЕС, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

"Мы не оставим без ответа серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов", - предупредил он.

Как известно, ЕС уже решил ввести адресные санкции против виновных в фальсификациях выборов и жестоких репрессиях против демонстрантов. Сейчас в ЕС согласовывают детали санкционного списка.

25 августа стало известно об административном аресте на 10 суток двух членов созданной оппозицией Координационного совета.

Ранее в Конституционном суде Беларуси объявили, что оппозиционный Координационный совет является неконституционным.

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