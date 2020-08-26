Британія може втратити до 25 млрд євро через брак туристів у зв’язку з пандемією

Британська туристична індустрія може втратити 22 мільярди фунтів стерлінгів (24,5 млрд євро) через "руйнівну" карантинну політику.

Про це свідчить прогноз розташованої у Лондоні Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Згідно з прогнозом, обмеження на поїздки можуть призвести до скорочення витрат іноземних туристів на 78% і втрати до трьох мільйонів робочих місць.

Щотижня нові країни ризикують потрапити в червоний список" британського уряду, якщо вони досягнуть порогу безпеки Британії в 20 випадків коронавірусу на 100 000 населення. Швейцарія (21,1 випадки на 100 000 осіб за останні сім днів), Чеська Республіка (18,6), Ісландія (16,5) і Ямайка (16,5) на цьому тижні ризикують бути доданими в список країн, по прибутті в Британію з яких необхідна самоізоляція на 14 днів.

Глорія Гевара, головний виконавчий директор WTTC, заявила, що британські карантинні заходи повинні бути терміново замінені "швидкими, всеосяжними і економічно ефективними програмами тестування і відстеження в пунктах відправлення по всій країні", щоб уникнути заходів самоізоляції.

"Ці інвестиції будуть значно меншими, ніж вплив дурних карантинів, які мають руйнівні та далекосяжні соціально-економічні наслідки... [Лондон] знаходиться у невигідному становищі і не буде відновлюватися з такою ж швидкістю, як інші міста Європи через карантинну політику",- додала вона.

Прем'єр-міністр Британії зазнає постійного тиску з вимогою переглянути карантинну політику. 80 депутатів написали Борису Джонсону, заявивши, що уряду "необхідно" якомога швидше ввести тестування для пасажирів в аеропортах.