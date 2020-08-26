Британия может потерять до 25 млрд евро из-за нехватки туристов в связи с пандемией

Британская туристическая индустрия может потерять 22 миллиарда фунтов стерлингов (24,5 млрд евро) из-за "разрушительной" карантинной политики.

Об этом свидетельствует прогноз расположенного в Лондоне Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Согласно прогнозу, ограничения на поездки могут привести к сокращению расходов иностранных туристов на 78% и потери до трех миллионов рабочих мест.

Каждую неделю новые страны рискуют попасть в красный список" британского правительства, если они достигнут порога безопасности Британии в 20 случаев коронавирус на 100 000 населения. Швейцария (21,1 случая на 100 000 человек за последние семь дней), Чешская Республика (18,6), Исландия (16,5) и Ямайка (16,5) на этой неделе рискуют быть добавленными в список стран, по прибытии в Британию из которых необходима самоизоляция на 14 дней.

Глория Гевара, главный исполнительный директор WTTC, заявила, что британские карантинные мероприятия должны быть срочно заменены "быстрыми, всеобъемлющими и экономически эффективными программами тестирования и отслеживания в пунктах отправления по всей стране", чтобы избежать мер самоизоляции.

"Эти инвестиции будут значительно меньше, чем влияние глупых карантинов, которые имеют разрушительные и далеко идущие социально-экономические последствия... [Лондон] находится в невыгодном положении и не будет восстанавливаться с такой же скоростью, как другие города Европы из - за карантинной политики", - добавила она.

Премьер-министр Британии испытывает постоянное давление с требованием пересмотреть карантинную политику. 80 депутатов написали Борису Джонсону, заявив, что правительству "необходимо" как можно скорее ввести тестирование для пассажиров в аэропортах.