Уникнути Бундестагу розміру XXL: у Німеччині хочуть реформувати виборчу систему

У Німеччині партії, які входять в урядову коаліцію, запропонували реформувати виборчу систему, щоб запобігти збільшенню парламенту, який і так вже найбільший у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Складна виборча система Німеччини покликана гарантувати, що результати виборів точно відображають вибір виборців, а також депутати зберігають сильні зв'язки зі своїми місцевими регіонами.

Однак у такої системи є незручний побічний ефект: Бундестаг, або нижня палата, варіюється за розміром і може бути набагато більшою, ніж мінімум 598 законодавців. В даний час він має рекордні 709 місць, що трохи більше, ніж Європейський парламент. Дедалі більш роздроблений політичний ландшафт Німеччини ризикує зробити його ще більшим, що призведе до збільшення витрат і створить проблеми з простором.

Це питання стає все більш актуальним, оскільки через рік мають відбутися наступні вибори. Лідери правлячих партій, правоцентристський блок канцлерки Ангели Меркель і лівоцентристські соціал-демократи, домовилися у вівторок ввечері про план, який повинен запобігти більш роздутому Бундестагу в наступному році.

Кожен німецький виборець отримує два голоси: один він може віддати за безпосередньо обраного кандидата, інший - за партійний список. Половина місць дістається безпосередньо обраним законодавцям, по одному від кожного з 299 виборчих округів, які обираються простою більшістю голосів.

Решта 299 місць, принаймні, дістануться кандидатам, обраним за партійними списками. Це голосування має вирішальне значення, оскільки воно визначає відсоток місць, які кожна партія отримує в нижній палаті, яка своєю чергою обирає канцлера.

Якщо партія отримує більше місць в результаті прямого голосування, ніж вона отримала б при партійному голосуванні, вона зберігає за собою ці додаткові місця. Однак нинішня система також передбачає додаткові місця для інших партій, щоб забезпечити належне відображення пропорційного голосування.

Нинішні правлячі партії отримали більшість місць під час прямого голосування. Вони традиційно є найбільшими в Німеччині, але в останні роки їхня підтримка знизилася, що фактично вимагало додавання більшої кількості місць в парламенті.

Нова пропозиція передбачає збереження числа виборчих округів незмінним на виборах 2021 року, але незначне скорочення числа додаткових місць. До часу виборів 2025 року планується скоротити число виборчих округів до 280.

Опозиційні партії ця пропозиція не вразила, оскільки, на їхню думку, вона "не виключає небезпеки Бундестагу розміру XXL".