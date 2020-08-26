Избежать Бундестага размера XXL: в Германии хотят реформировать избирательную систему

В Германии партии, входящие в правительственную коалицию, предложили реформировать избирательную систему, чтобы предотвратить увеличение парламента, который и так самый большой в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сложная избирательная система Германии призвана гарантировать, что результаты выборов точно отражают выбор избирателей, а также депутаты сохраняют сильные связи со своими регионами.

Однако у такой системы есть неудобный побочный эффект: Бундестаг, или нижняя палата, варьируется по размеру и может быть намного больше, чем минимум 598 законодателей. В настоящее время в нем - рекордные 709 мест, чуть больше, чем в Европейском парламенте. Все более раздробленный политический ландшафт Германии рискует сделать его еще больше, что приведет к увеличению расходов и создаст проблемы с пространством.

Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку через год должны состояться следующие выборы. Лидеры правящих партий, правоцентристский блок канцлера Ангелы Меркель и левоцентристские социал-демократы договорились во вторник вечером о плане, который должен предотвратить еще большее "раздувание" Бундестага в следующем году.

Каждый немецкий избиратель имеет два голоса: один он может отдать за непосредственно избранного кандидата, другой - за партийный список. Половина мест достается непосредственно избранным законодателям, по одному от каждого из 299 избирательных округов, они избираются простым большинством голосов.

Остальные по крайней мере 299 мест достанутся кандидатам, избранным по партийным спискам. Это голосование имеет решающее значение, поскольку оно определяет процент мест, которые каждая партия получает в нижней палате (она в свою очередь избирает канцлера).

Если партия получает больше мест в результате прямого голосования, чем она получила бы при партийном голосовании, она сохраняет за собой эти дополнительные места. Однако нынешняя система также предусматривает дополнительные места для других партий, чтобы обеспечить должное отражение пропорционального голосования.

Нынешние правящие партии получили большинство мест во время прямого голосования. Они традиционно являются крупнейшими в Германии, но в последние годы их поддержка снизилась, фактически это потребовало добавления большего количества мест в парламенте.

Новое предложение предусматривает сохранение числа избирательных округов неизменным на выборах 2021 года, но незначительное сокращение числа дополнительных мест. Ко времени выборов 2025 года планируется сократить число избирательных округов до 280.

Оппозиционные партии это предложение не оценили, поскольку, по их мнению, оно "не исключает опасности Бундестага размера XXL".