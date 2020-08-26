Литва відповіла на звинувачення у втручанні в справи Білорусі: не Росії нас вчити

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав необґрунтованими звинувачення Росії у втручанні Вільнюса у внутрішні справи Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Не Росії вчити про застосування насильства і втручання в справи інших країн. Знаємо з досвіду, що вже точно не їм нас вчити", - сказав Лінас Лінкявічюс.

Так він відреагував на сформульовані напередодні представником МЗС Росії звинувачення в тому, що Литва дестабілізує ситуацію в Білорусі і втручається у внутрішні справи цієї країни.

"Подібні кроки Вільнюса, які литовські майстри політичних інтриг намагаються маскувати під бажання "допомогти" білорусам, насправді лише розгойдують ситуацію. Замість того, щоб надати білоруському народу можливість самому вирішити нинішній непростий стан справ, глава Литовської дипломатії прямо нав'язує білоруським сусідам "правильне", з його точки зору, рішення", - заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"Не Росії вчити правилам етикету, яких вона сама давно не дотримується", - відповів їй Лінкявічюс.

Він зазначив, що Литва не нав'язує Білорусі ніяких рішень або думок.

"Тільки один момент, коли ми втрутилися - допомогли людям, перед якими постала загроза - пряма загроза їхньому здоров'ю, а, може, і життю, як знати - тут ми точно допомогли, але це не втручання у внутрішні справи країни", - сказав міністр.

Литва прийняла кілька представників білоруської опозиції та учасників акцій протесту, які побоюються за свою безпеку в Білорусі. У Литві зараз живе і колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська.

Керівництво Литви закликає міжнародна спільнота домагатися проведення в Білорусі чесних президентських виборів і рішуче засудити репресії білоруської влади. Литва також ініціювала створення фонду Євросоюзу для постраждалих від репресій білорусів.

Як повідомлялося, МЗС Литви запропонувало запровадити національні санкції щодо понад сотні білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію виборів та насильство проти мирних протестувальників.