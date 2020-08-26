Литва ответила на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси: не России нас учить
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными обвинения России во вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.
Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.
"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не соблюдается", - ответил ей Линкявичюс.
Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.
"Есть только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.
Литва приняла нескольких представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.
Как сообщалось, МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.