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Заступник Помпео запевнив Зеленського, що Україна має двопартійну підтримку США 

Четвер, 27 серпня 2020, 10:27

Президент Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся із заступником держсекретаря США Стівеном Біганом, який запевнив главу держави у двопартійній підтримці України в США. 

Про це у середу ввечері повідомили у пресслужбі офісу президента, України, пише "Європейська правда". 

Зеленський зустрівся з Біганом після телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео.

"Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах", - йдеться в повідомленні. 

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Також в ОП зазначили, що "Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори".

Крім того, Зеленський поінформував заступника держсекретаря США про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. 

Після розмови з Помпео Зеленський заявив, що держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі, яке "стало можливим завдяки підтримці США та Європи".

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Зеленський США
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