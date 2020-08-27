Заместитель Помпео заверил Зеленского, что Украина имеет двухпартийную поддержку США

Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который заверил главу государства в двухпартийной поддержке Украины в США.

Об этом в среду вечером сообщили в пресс-службе офиса президента, Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский встретился с Биганом после телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

"Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Также в ОП отметили, что "Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы".

Кроме того, Зеленский сообщил заместителю госсекретаря США о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах.

После разговора с Помпео Зеленский заявил, что госсекретарь приветствовал установление режима тишины в Донбассе, которое "стало возможным благодаря поддержке США и Европы".