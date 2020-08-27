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Європейські посли та глава МЗС Білорусі мали закриту зустріч - ЗМІ

Четвер, 27 серпня 2020, 11:44

Посли низки країн ЄС провели закриту зустріч з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм щодо ситуації в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TUT.BY з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Згідно з цією інформацією, зустріч відбулася сьогодні вранці з ініціативи міністерства закордонних справ Білорусі. Перед цим європейські посли зверталися з відповідними проханнями, щоб обговорити ситуацію в країні після президентських виборів.

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Як повідомив співрозмовник видання, обговорювалася поточна ситуація у Білорусі та перспективи подальших відносин з ЄС. 

Посли яких країн були присутні на зустрічі - не уточнюється.

На офіційному сайті МЗС Білорусі інформації про зустріч з послами немає. В останніх повідомленнях від 26 серпня зазначається, що Макей мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо та заступницею міністра закордонних справ та міжнародного розвитку Британії Венді Мортон. 

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