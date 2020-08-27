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Европейские послы и глава МИД Беларуси провели закрытую встречу - СМИ

Четверг, 27 августа 2020, 11:44

Послы ряда стран ЕС провели закрытую встречу с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем по ситуации в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Согласно этой информации, встреча состоялась сегодня утром по инициативе Министерства иностранных дел Беларуси. Перед этим европейские послы обращались с соответствующими просьбами, чтобы обсудить ситуацию в стране после президентских выборов.

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Как сообщил собеседник издания, обсуждалась текущая ситуация в Беларуси и перспективы дальнейших отношений с ЕС.

Послы каких стран присутствовали на встрече, не уточняется.

На официальном сайте МИД Беларуси информации о встрече с послами нет. В последних сообщениях от 26 августа отмечается, что Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и заместителем министра иностранных дел и международного развития Великобритании Венди Мортон.

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