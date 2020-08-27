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Українські військові візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve у Німеччині

Четвер, 27 серпня 2020, 12:20

Підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у чотирнадцятих багатонаціональних навчаннях Combined Resolve у Німеччині.

Як пише "ЄВропейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони України.

Навчання відбудуться у вересні на полігоні "Хохенфельс" сухопутних військ збройних сил США.

Україну представлятимуть підрозділи 28-ї окремої моторизованої бригади імені Лицарів Зимового походу, Міжнародного центру миротворчості та безпеки, командування Сил спеціальних операцій.

Окрім України, у маневрах візьмуть участь військові США, Литви, Румунії, Італії, Франції, Словенії та Північної Македонії, загалом – близько 3500 військових країн НАТО і партнерів Альянсу.

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