Украинские военные примут участие в учениях Combined Resolve в Германии
Четверг, 27 августа 2020, 12:20
Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в четырнадцатой многонациональных учениях Combined Resolve в Германии.
Как пишет "Европейские правда", об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Учения пройдут в сентябре на полигоне "Хохенфельс" сухопутных войск вооруженных сил США.
Украину будут представлять подразделения 28-й отдельной моторизованной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, Международного центра миротворчества и безопасности, командование Сил специальных операций.
Помимо Украины, в маневрах примут участие военные США, Литвы, Румынии, Италии, Франции, Словении и Северной Македонии, в общем - около 3500 военных НАТО и партнеров Альянса.
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