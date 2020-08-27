Украинские военные примут участие в учениях Combined Resolve в Германии

Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в четырнадцатой многонациональных учениях Combined Resolve в Германии. Как пишет "Европейские правда", об этом сообщает Министерство обороны Украины. Учения пройдут в сентябре на полигоне "Хохенфельс" сухопутных войск вооруженных сил США. Украину будут представлять подразделения 28-й отдельной моторизованной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, Международного центра миротворчества и безопасности, командование Сил специальных операций. Помимо Украины, в маневрах примут участие военные США, Литвы, Румынии, Италии, Франции, Словении и Северной Македонии, в общем - около 3500 военных НАТО и партнеров Альянса.

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