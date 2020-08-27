Смена власти в Киеве не повлияла на консенсус в НАТО в отношении Украины - Пристайко

Бывший посол Украины в НАТО и эксглава МИД Вадим Пристайко утверждает, что внутриполитические события в Украине не повлияли на консенсус в НАТО в отношении нашего государства.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Политически корректно сказать, что нас воспринимают и у нас все позитивно" - отметил он, отвечая на вопрос, изменилась ли вера Альянса в готовность нового руководства двигаться в сторону НАТО.

Однако несмотря на свой опыт пребывания внутри организации, дипломат указал на ее инертность, инертность политических взглядов и постоянные поиски консенсуса.

"Но то, что нам предложили EOP (программу расширенных возможностей), сам процесс состоялся довольно просто. Разбирательство, которое состоялось в НАТО, не было болезненное и тяжелое. Решение было принято, был военный совет, военные сказали: да, Украина способна быть членом АТАКИ и политическое решение подражало этом. Более того, решение было принято даже не на уровне министров, а на уровне очередного заседания Североатлантического совета на уровне послов. Это свидетельствует о том, что консенсус сформировался" - сказал Пристайко.

"Это означает также, что внутриполитические события в Украине не повлияли на этот консенсус, по крайней мере до этого времени", - добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что Украина не должна забывать о слове членство и не должна быть скромной.

"Наша цель должна быть единственная-стать членом Альянса. Каждый день, на каждой встрече говорить, что мы все делаем, но наша цель – членство. Остаться за пределами Альянса – это наивно и неэффективно с точки зрения использования ресурсов" - считает эксминистр.

По его мнению, Украина должна поддерживать взаимодействие с НАТО на уровне участия в совместных операциях, учениях, однако не пренебрегать своими требованиями, напоминать о своем стремлении к членству.

"Мы на каком – то этапе верили, что если будем бомбардировать НАТО и главных партнеров нашими требованиями – дайте ПДЧ, дайте нам членство-то они расслабятся в какой-то момент и скажут: и действительно, почему бы и нет. Я считаю, что эти два трека должны существовать параллельно. И не надо быть скромными. Нам говорят: не поднимайте вопрос ПДЧ. Но можно нарушать все что угодно" - отметил Пристайко.

Полную версию интервью читайте в пятницу, 28 августа, на "Европейской правде".