Нідерланди видали Німеччині керівника ультраправої групи, що заперечує Голокост

Нідерланди екстрадували до Німеччини чоловіка, обвинуваченого у керівництві ультраправою групою, яка поширювала пронацистські та антисемітські матеріали в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фаді Дж. був заарештований в Херлені, в Нідерландах, недалеко від кордону з Німеччиною в липні.

Він звинувачується в співзасновництві групи "Гойська партія Німеччини" в 2016 році. Прокуратура стверджує, що сайт групи поширював матеріали, що заперечують Голокост і вихваляють злочини, скоєні нацистським режимом.

Сайт також містив "глибоко образливу антисемітську пропаганду", яка включала заклик вбивати євреїв.

Другий підозрюваний був заарештований в Берліні в той самий час, коли Фаді Дж. затриманий в Нідерландах. Підозрюваний Маркус Б. звинувачується в приєднанні до групи в 2018 році.

Щонайменше ще шість підозрюваних також перебувають під слідством.