Нидерланды выдали Германии руководителя ультраправой группы, отрицающей Холокост
Нидерланды экстрадировали в Германию мужчину, обвиняемого в руководстве ультраправой группой, распространявшей пронацистские и антисемитские материалы в интернете.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Фади Дж. был арестован в Херлене, в Нидерландах, недалеко от границы с Германией в июле.
Он обвиняется в соучредительстве группы "Гойская партия Германии" в 2016 году. Прокуратура утверждает, что сайт группы распространял материалы, отрицающие Холокост и восхваляющие преступления нацистского режима.
Сайт также содержал "глубоко оскорбительную антисемитскую пропаганду", которая включала призыв убивать евреев.
Второй подозреваемый был арестован в Берлине в то же время, когда Фади Дж. был задержан в Нидерландах. Подозреваемый Маркус Б. обвиняется в присоединении к группе в 2018 году.
По меньшей мере еще шесть подозреваемых также находятся под следствием.