Нидерланды выдали Германии руководителя ультраправой группы, отрицающей Холокост

Нидерланды экстрадировали в Германию мужчину, обвиняемого в руководстве ультраправой группой, распространявшей пронацистские и антисемитские материалы в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фади Дж. был арестован в Херлене, в Нидерландах, недалеко от границы с Германией в июле.

Он обвиняется в соучредительстве группы "Гойская партия Германии" в 2016 году. Прокуратура утверждает, что сайт группы распространял материалы, отрицающие Холокост и восхваляющие преступления нацистского режима.

Сайт также содержал "глубоко оскорбительную антисемитскую пропаганду", которая включала призыв убивать евреев.

Второй подозреваемый был арестован в Берлине в то же время, когда Фади Дж. был задержан в Нидерландах. Подозреваемый Маркус Б. обвиняется в присоединении к группе в 2018 году.

По меньшей мере еще шесть подозреваемых также находятся под следствием.