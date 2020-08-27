Уряд обіцяє розширити категорії іноземців, яким дозволять в'їзд після закриття кордону

Уряд України надав роз’яснення щодо заборони на в’їзд для окремих категорій іноземних громадян, яка почне діяти з 29 серпня, з якого виходить, що перелік винятків розшириться.

Як повідомляє "Європейська правда", уточнення у своєму Telegram-каналі оприлюднив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у четвер уряд вирішив на місяць обмежити в’їзд іноземців до України - щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу.

Згідно з поясненням Кабміну, опублікованим Шмигалем, уряд вирішив розширити список в’їзних осіб. Зокрема, до нього додадуть іноземців, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Раніше "Європейська правда" зазначала, що в ухваленій в середу постанові відсутня низка критично важливих винятків, одним з яких є іноземці з посвідками на тимчасове проживання. ЄвроПравда закликала уряд змінити постанову перед публікацією, щоби уникнути небажаних для держави наслідків. У переліку були також інші необхідні винятки, яких у інфографіці Шмигаля немає. Втім, варто зазначити, що остаточна редакція урядової постанови досі не опублікована.

Крім того, за словами прем’єра, громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити українським прикордонникам, що потребують захисту - і це повинно бути підставою для їхнього в'їзду.

Читайте також Кабмін на місяць закрив кордони України для іноземців

Як анонсувалося раніше, в’їзд буде дозволений особам, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб; особам, які навчаються в Україні чи проходять військову службу в ЗСУ; особам, які постійно проживають на території України та мають відповідну посвідку; біженцям або особам, які потребують додаткового захисту; дипломатам, працівникам консульських установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей або особам, які прибувають на запрошення МЗС України.

В’їхати зможуть також водії та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад; діячі культури, що прибувають за запрошення закладу культури; інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру"; спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях; особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; особи, які прибувають на лікування.

Читайте детальніше: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців