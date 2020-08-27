В Угорщині два міністри в карантині через коронавірус

Міністр, відповідальний за Офіс прем'єра Угорщини, Гергей Гуйяш був поміщений в карантин після відвідування приватного заходу, де в одного з учасників виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перший тест Гуйяша був негативним. Держсекретар, який працює в офісі прем’єра Угорщини Віктора Орбана, також пішов у самоізоляцію з середи.

Сам Орбан не контактував із зараженими і працює в звичному режимі.

Офіс Орбана заявив, що Гуйяш може покинути карантин і бути присутнім на засіданні уряду в п'ятницю тільки в тому випадку, якщо його другий тест виявиться негативним.

Міністр юстиції Юдіт Варга оголосила на своїй сторінці в Facebook, що вона також перебуває в карантині після зустрічі в понеділок з тими, у кого був діагностований COVID-19. Вона сказала, що її перший тест у четвер був негативним, і у неї жодних симптомів.

Директор з комунікацій правлячої партії "Фідес" Іштван Холлік оголосив на своїй офіційній сторінці в Facebook, що отримав позитивний результат тесту.

Холлік був одним з організаторів заходу, на якому Орбан повинен був виступити в п'ятницю. Захід було скасовано.

Очікується, що угорський уряд обговорить нові обмеження через зростаючу кількість інфекцій.

У четвер в Угорщині був зареєстрований 91 новий випадок зараження, що є найвищим показником з квітня, а загальна кількість випадків захворювання зараз становить 5379.