В Венгрии два министра в карантине из-за коронавируса

Министр, ответственный за Офис премьера Венгрии, Гергей Гуйяш был помещен в карантин после посещения частного мероприятия, где у одного из участников обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первый тест Гуйяша был отрицательным. Госсекретарь, который работает в офисе премьера Венгрии Виктора Орбана, также ушел в самоизоляцию со среды.

Сам Орбан не контактировал с зараженными и работает в обычном режиме.

Офис Орбана заявил, что Гуйяш может покинуть карантин и присутствовать на заседании правительства в пятницу только в том случае, если его второй тест окажется отрицательным.

Министр юстиции Юдит Варга объявила на своей странице в Facebook, что она также находится в карантине после встречи в понедельник с теми, у кого был диагностирован COVID-19. Она сказала, что ее первый тест в четверг был отрицательным, и у нее никаких симптомов.

Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик объявил на своей официальной странице в Facebook, что получил положительный результат теста.

Холлик был одним из организаторов мероприятия, на котором Орбан должен был выступить в пятницу. Мероприятие отменено.

Ожидается, что венгерское правительство обсудит новые ограничения из-за растущего количества случаев инфекции.

В четверг в Венгрии был зарегистрирован 91 новый случай заражения, что является самым высоким показателем с апреля, а общее количество заболевших сейчас составляет 5379.