Лукашенко заявив, що не віддасть Польщі Гродненську область

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що проти країни почалась "дипломатична бійня на найвищому рівні" і пообіцяв не віддати Польщі Гродненську область.

Про це він заявив на нараді з розвитку найважливіших організацій Міністерства промисловості, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Ми сьогодні маємо в наявності певний етап гібридної, скажімо прямо, війни проти Білорусі. А як це інакше назвати? Засоби масової інформації та інформаційна сфера вражені цією боротьбою, війною протиборчих сторін. Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", - сказав Лукашенко.

Читайте також Естонія запроваджує санкції проти білоруських посадовців

Він зазначив, що "незрілі сусіди" Білорусі не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів, але і починають втручатися у внутрішні справи країни. "У наявності дипломатична війна", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь змушена витрачати величезні гроші, аби стабілізувати ситуацію на західних кордонах, куди перекинуто деякі військові частини.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 20 серпня Міністерство оборони Польщі заявило, що відстежує переміщення військ у Білорусі та перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО щодо цього питання.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що на місці Александра Лукашенка він дав би згоду на повторні вибори з моніторингом міжнародних спостерігачів.