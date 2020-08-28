Міністр юстиції Нідерландів вибачився за відсутність соціальної дистанції на своєму весіллі

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Ферд Грапперхаус вибачився з приводу відсутності соціального дистанціювання на власному весіллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Грапперхаус одружився в суботу, і на фотографіях з церемонії святкування видно, що люди стоять близько один до одного на сходах ратуші.

Міністр сказав, що через обмеження, пов'язані з коронавірусом, весілля було невеликим, на ньому були присутні тільки сім'я і близькі друзі.

Він додав, що перед весіллям і протягом дня він нагадував своїм гостям, щоб вони трималися на відстані і поважали правила.

Однак він визнав, що, незважаючи на ці запобіжні заходи, гості не завжди дотримувалися рекомендованої дистанції в 1,5 метра.

"Я розумію, що люди критично поставилися до опублікованих фотографій. Саме тому, що як міністр юстиції і безпеки я постійно підкреслюю важливість дотримання заходів", - написав Грапперхаус в Twitter, додавши, що" шкодує, тим більше, що міністр завжди повинен подавати правильний приклад".