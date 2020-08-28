Министр юстиции Нидерландов извинился за отсутствие социальной дистанции на своей свадьбе

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус выразил сожаление по поводу отсутствия социального дистанцирования на собственной свадьбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Грапперхаус женился в субботу, и на фотографиях с церемонии празднования видно, что люди стоят близко друг к другу на лестнице ратуши.

Министр сказал, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, свадьба была небольшим мероприятием, на котором присутствовали только семья и близкие друзья.

Он добавил, что перед свадьбой и в течение дня он напоминал своим гостям, чтобы они держались на расстоянии и уважали правила.

Однако он признал, что, несмотря на эти меры предосторожности, гости не всегда соблюдали предписанную дистанцию в 1,5 метра.

"Я понимаю, что люди критически отнеслись к опубликованным фотографиям. Именно потому, что как министр юстиции и безопасности я постоянно подчеркиваю важность соблюдения мер", - написал Грапперхаус в Twitter, добавив, что "сожалеет, тем более, что министр всегда должен подавать правильный пример".