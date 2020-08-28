Зіткнення патрулів США і РФ у Сирії: Пентагон звинуватив росіян в агресії

Пентагон розкритикував російських військових за "навмисну провокаційну і агресивну поведінку" після зіткнення американської та російської бронетехніки на сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Російські сили порушили наші домовленості про вирішення конфліктів у Сирії і поранили військовослужбовців США своєю навмисно провокаційною і агресивною поведінкою", - заявив прессекретар Пентагону Джонатан Хоффман.

"Ми повідомили росіянам, що їх поведінка була небезпечною і неприйнятною. Ми очікуємо повернення до рутинного і професійного вирішення конфліктів в Сирії і залишаємо за собою право енергійно захищати наші сили щоразу, коли їм загрожуватиме небезпека", - додав він.

У вівторок американський бронеавтомобіль в Сирії наздогнали і протаранили росіяни на бронетранспортері. Постраждали сім американських військових. Інцидент трапився на північно-східній ділянці країни біля селища Дайрік, де зазвичай немає російських патрулів.

У соцмережах з'явилося відео інциденту. Росіяни на БТР і бронеавтомобілі переслідують патруль армії США і блокують його. На відео також видно вертоліт на малій висоті, ймовірно, також російський.

Пізніше стало відомо, що американці отримали струс мозку та травми, які притаманні ДТП, але ніхто серйозно не постраждав.

Міноборони РФ у свою чергу звинуватило американських військових у порушенні домовленостей і спробі блокувати патруль російської військової поліції в Сирії. Відомство повідомило, що у відповідь російська військова поліція вжила "необхідних заходів щодо запобігання інциденту і подальшого виконання поставленого завдання".

Нагадаємо, 18 серпня у Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал-майор Збройних сил РФ.