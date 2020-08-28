Столкновение патрулей США и РФ в Сирии: Пентагон обвинил россиян в агрессии

Пентагон раскритиковал российских военных за "умышленно провокационное и агрессивное поведение" после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Российские силы нарушили наши договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США своим преднамеренно провокационным и агрессивным поведением", - заявил главный пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы сообщили русским, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к рутинному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши силы всякий раз, когда их безопасность подвергается опасности", - добавил он.

Во вторник американский бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. Пострадали семь американских военных. Инцидент случился на северо-восточном участке страны около поселка Дайрик, где обычно нет российских патрулей.

В соцсетях появилось видео инцидента. Россияне на БТР и бронеавтомобилях преследуют патруль армии США и блокируют его, в том числе тараном. На видео также виден низколетящий вертолет, вероятно, также российский.

Минобороны РФ в свою очередь обвинило американских военных в нарушении договоренностей и попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии. Ведомство сообщило, что в ответ российская военная полиция приняла "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

Напомним, 18 августа в Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ.