У Литві найбільший стрибок нових випадків коронавірусу за кілька місяців

У Литві за останню добу підтверджено 48 нових випадків коронавірусу і це найбільший стрибок за останні місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Якщо взяти середні дані за серпень, то виходить 25 осіб на день", - сказала представниця Національного центру громадської охорони здоров'я Дайва Размувене.

У четвер повідомлялося про 36 випадків, 17 були пов'язані з осередками, 10 захворіли в результаті контакту з хворими, обставини зараження ще 8 невідомі, крім того, встановили ще один завезений випадок.

Всього, за останніми даними, в Литві діагностували 2762 випадків коронавірусу, все ще хворіють 862 людини, 1802 - одужали. В результаті хвороби померли 85 осіб.