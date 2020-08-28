В Литве самый большой скачок новых случаев коронавируса за несколько месяцев

В Литве за последние сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса и это самый большой скачок за последние месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Если взять средние данные за август, то получается 25 человек в день", – сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

В четверг сообщалось о 36 случаях, 17 были связаны с очагами, 10 заболели в результате контакта с больными, обстоятельства заражения еще 8 неизвестны, кроме того установили еще один привозной случай.

Всего, по последним данным, в Литве диагностировали 2762 случаев коронавируса, все еще болеют 862 человека, 1802 – выздоровели. В результате болезни скончались 85 человек.